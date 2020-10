Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Psg sulla stella bianconera

Ma ciò che non fa sorridere i tanti tifosi bianconeri è che l’agente del calciatore portoghese, Jorge Mendes, sempre secondo le fonti di Don Balon, sarebbe già al lavoro per portare a termine la trattativa, con la Juventus che andrebbe a chiedere una cifra vicina ai 70 milioni di euro per il proprio attaccante. Ma a fermare questa avanzata dei francesi ci sarebbe di mezzo proprio il nuovo tecnico bianconero Andrea Pirlo, che reputa Cristiano indispensabile per la sua squadra.

Insomma il futuro di Cristiano Ronaldo sembra incerto, come sappiamo, il portoghese con la dirigenza bianconera ha ancora 1 anno di contratto ma la corte del Psg, altra squadra in cui Ronaldo voleva giocare già in passato, è sempre più insistente. Ora i bianconeri dovranno fare i dovuti ragionamenti ma c’è una volontà ferrea di Andrea Pirlo di confermare il fuoriclasse portoghese, che viene reputato dal neo allenatore, un pilastro dell’attacco e un senatore della squadra. Certamente quest’anno ci sarà da capire molto dal futuro che sarà della Vecchia Signora in Champions League, come sappiamo, Cristiano era stato preso anche per questo, ma l’amarezza di un’altra eliminazione prematura, come quella dello scorso anno contro il Lione, farebbe certamente cambiare idea a Cristiano. Insomma tutto, come sempre, dipenderà tanto dall’andamento dei bianconeri in Champions, già mercoledì ci sarà la prova del nove contro il Barcellona di Leo Messi.