Juventus, infortunio Chiesa: le ultime sulle sue condizioni

Le condizioni di Federico Chiesa non sembrano destare troppe preoccupazioni. Come rivela tuttojuve 24, infatti, l’esterno ha patito un infortunio muscolare in occasione del riscaldamento prima della gara con la Lazio ma sta già recuperando

Juventus Chiesa infortunio/ Allarme Chiesa rientrato in casa Juventus. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’ex esterno della Fiorentina hanno evidenziato un lieve problema muscolare, patito durante il riscaldamento immediatamente precedente alla gara contro la Lazio. Un problema quindi risolvibile in circa 5-7 giorni, al punto che i bianconeri hanno avuto un proficuo dialogo con la Figc circa la possibilità di un suo impiego nel match contro la Bosnia di Nations League.

Leggi anche–>Juventus, il ritorno di Mandzukic: c’è la firma

Buone sensazioni, dunque, per un calciatore che comunque per ora è a Torino in via precauzionale, per smaltire i postumi di quell’infortunio che lo ha relegato ai box di domenica scorsa. In conferenza stampa, in più di una circostanza, Pirlo ne ha elogiato la grande abnegazione e lo spirito di sacrifico: il neo allenatore bianconero si fida di lui, al punto da schierarlo titolare in occasione del match di Champions contro il Barcellona.