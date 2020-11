Juventus, Pirlo si gode Cuadrado “l’insostituibile”: l’analisi

Una delle note lieti della Juventus di questo inizio di stagione risponde al nome di Juan Cuadrado: il terzino colombiano rappresenta un vero e proprio ago della bilancia nello scacchiere tattico di Pirlo

Cuadrado Juventus Analisi/ Dopo quest’ultimo scorcio di stagione, è già tempo di un mini bilancio in casa Juventus. La squadra bianconera, alla ricerca di automatismi importanti da collaudare, può però già contare su alcuni punti di riferimento assolutamente indissolubili. Uno di questi è sicuramente Juan Cuadrado, vero e proprio stakanovista, che sta confermando gli enormi passi in avanti dimostrati con Maurizio Sarri, il primo a schierarlo in pianta stabile come terzino basso di una difesa a 4.

Come riporta lo juventinologo di Sky Sport Giovanni Guardalà, Cuadrado assieme a Danilo rappresenta la vera e propria sorpresa di queste prime partite disputate in campionato e in Champions League. Ecco le parole del giornalista: “Il colombiano è l’unico calciatore della rosa bianconera in grado di interpretare al meglio entrambe le fasi con grandissimo rendimento. Credo che sia uno dei pochi ad essere assolutamente insostituibile.”