Juventus, Rabiot è diventato imprescindibile: la cura Pirlo funziona

Il centrocampista ex Paris Saint Germain sta confermando gli enormi passi in avanti mostrati sul finire della scorsa stagione

Juventus Rabiot/ A piccoli passi, nonostante la sua mole imponente. Dopo un anno di sostanziale apprendistato, Adrien Rabiot si sta lentamente prendendo i gradi di titolarità in quel di Torino. Pirlo, infatti, crede molto nelle qualità del calciatore francese, avendolo schierato titolare in molte delle apparizioni ufficiali di questo scorcio di stagione. E mamma Veronique può essere sicuramente contenta di questo suo nuovo exploit: forza fisica, qualità, inserimenti, ma soprattutto la costante impressione di pericolosità nelle difese avversarie. Questi sono alcuni degli ingredienti di cui l’ex Paris Saint Germain si sta servendo per sfoderare il suo cocktail esplosivo.

E pensare che l’esperienza parigina l’aveva pesantemente debilitato. Già, perché trascorrere 8 mesi relegati in panchina non è sicuramente facile, men che meno per un calciatore strabordante da un punto di vista fisico come il giovane Adrien che però a piccoli passi, sta diventando sempre più imprescindibile in questa nuova Juve.