Liebe DAZN Community, bitte entschuldigt die technischen Probleme, wir haben euch gehört und arbeiten mit Hochdruck daran!

— DAZN DE (@DAZN_DE) November 21, 2020

Dazn, problemi in Italia e Germania. Il servizio streaming delle partite sta dando problemi a tanti tifosi che si stanno lamentando sui social di non riuscire a vedere la partita. Juventus-Cagliari infatti non si vede. È caos tra gli utenti su Twitter per quanto riguarda il malfunzionamento del sito in riferimento alla diretta della partita, un problema che sembra esserci anche in Germania. Non è la prima volta che la piattaforma lascia a desiderare e scontenta gli utenti, gli stessi che anche questa volta si sono fatti sentire in maniera inferocita.

dazn down, tifosi bianconeri infuriati sui social network

Nonostante la partita, che per molto abbonati su Sky è visibile sul canale 209, per quanto riguarda l’attendibilità sullo streaming sembrano esserci dei problemi evidenziati anche dagli utenti su Twitter per quelli che stanno usando l’applicazione direttamente senza usufruire del servizio Sky.

Molti tifosi si sono difatti lamentati sui social, ma è un problema che sembra arrivare anche in Germania, non a caso il problema sta diventando tendenza del social network Twitter.