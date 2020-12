Calciomercato Juventus, “Solskjaer è furioso per la vicenda Pogba”

Il calciomercato della Juventus sta per riaprirsi nel prossimo mese di gennaio, con un grande sogno: quello di riportare Pogba in Italia.

Tutti i supporters bianconeri sarebbero davvero felici di riavere in squadra il campione francese, giocatore che può fare davvero la differenza in mezzo al campo con la sua qualità, Nei giorni scorsi il suo agente Mino Raiola ha parlato proprio di Pogba e di come non sia felice attualmente al Manchester United. Parole che insomma sembrano lasciar presagire un possibile cambio di maglia a breve per il centrocampista. Il suo contratto con i Red Devils scade nel 2022 e non sembra esserci alcun rinnovo in vista.

