Pirlo: «Juventus, senza concentrazione non arriverà la continuità»

Andrea Pirlo evidenzia sul sorteggio Champions: «Abbiamo grande rispetto del Porto e dovremo affrontarla nella giusta maniera».

«Concentrazione. É quella che viene a mancare in alcune situazioni della partita. Se non stiamo collegati per 95 minuti poi le partite si complicano quindi bisogna lavorare su questo». Andrea Pirlo ha le idee chiare nel presentare il match di domani sera contro la temibile Atalanta di Gasperini. «Cerco continuità? Più che risultati voglio l’atteggiamento e la concentrazione giusta nell’affrontare tutte le partite allo stesso modo, sia in Champions che in campionato. Quando hai l’atteggiamento giusto e lo spirito di voler fare la partita poi i risultati sono dalla tua parte». A proposito di Coppa dei Campioni, il tecnico bianconero commenta così il sorteggio: «È un abbinamento giusto. Quando si arriva a questo punto le squadre sono tutte forti, non puoi aspettarti grandi sorprese. Abbiamo grande rispetto del Porto e dovremo affrontarla nella giusta maniera. Adesso però c’è tempo per pensare alla Champions, dobbiamo tuffarci nel campionato».

