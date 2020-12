Il calciomercato della Juventus continua ad accumulare delle voci quando ormai mancano pochi giorni alla riapertura ufficiale delle trattative.

La società bianconera non sembra intenzionata a fare rivoluzioni in questo mese di gennaio, se ci sarà l’occasione proverà a coglierla per rinforzare la rosa di Pirlo. I piani della dirigenza riguardano per di più il futuro e del resto già in passato la Juve ha dimostrato di avere una grande lungimiranza sul mercato. Sarà così anche questa volta? Si vocifera infatti di un possibile nuovo scambio, questa volta riguardante l’attacco.

