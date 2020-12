Juventus, Pogba al Real? Ecco cosa dice Zidane

La Juventus potrebbe avere come obiettivo quello di rinforzare la squadra con un campione del calibro di Paul Pogba, oggi allo United.

Il sogno proibito dei tifosi è quello di rivedere il centrocampista francese allo Stadium. Sono tante le voci di mercato relative alla stella della nazionale transalpina, che sarebbe pronto a lasciare presto il Manchester di Solskjaer. Magari già nel prossimo mese di gennaio. Inutile sottolineare come tante big europee stiano seguendo con particolare attenzione la situazione.

Juventus, Zidane non parla di Pogba

Come riporta Sportmediaset, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane in conferenza stampa oggi ha chiuso subito l’argomento calciomercato. Si sta parlando molto del possibile scambio con il Manchester United, con Isco verso i Red Devils e Pogba pronto a passare agli spagnoli, dove ritroverebbe come tecnico il suo connazionale. “Scambio Pogba-Isco? Posso solo parlare dei miei giocatori. Isco adesso è con noi e domani abbiamo una partita importante” ha concluso l’ex stella della Juventus. Ad ogni modo le sue parole non sembrano chiudere all’ipotesi che gli spagnoli possano fare un tentativo per arrivare al giocatore.