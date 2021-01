Calciomercato Juventus, Paratici lavora per il dopo Chiellini, si cerca il sostituto ideale: un nome su tutti sembra trovare conferme

Calciomercato Juventus, Paratici sta lavorando al dopo Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero ormai è verso la fine della sua carriera, nonostante la volontà di continuare al meglio con la maglia della Juventus, la dirigenza bianconera vuole farsi trovare pronta nel momento in cui ci sarà necessario bisogno di un ricambio all’altezza. Sembra infatti che ci sia un nome che ha preso piede negli ultimi tempi, trattasi di Umtiti del Barcellona: il centrale francese potrebbe essere lui il predestinato.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, dalla Turchia: Demiral può andarsene

Calciomercato Juventus, si pensa al dopo Chiellini: c’è già il sostituto

Il centrale francese del Barcellona potrebbe diventare uno degli obiettivi prioritari per la difesa bianconera. Un obiettivo di qualità e di tanta esperienza, l’ideale per sostituire un campione del calibro di Giorgio Chiellini, che ripetiamo, nonostante non sia in una forma fisica al massimo, è pronto a ritornare e a fare la differenza con la maglia della Juventus come – tra l’altro – ha sempre fatto. Il capitano bianconero però è chiaramente avanti con l’età, i bianconeri proprio per questo motivo non vogliono farsi cogliere impreparati per quando sarà il momento di cambiare.