Calciomercato Juventus, Paratici fa il punto della situazione sul mercato di gennaio. Potrebbe esserci sorprese

Calciomercato Juventus, Fabio Paratici fa il punto della situazione del mercato di gennaio. Intervistato nel pre partita di Juventus Sassuolo, il ds bianconero ha dato importanti novità, ecco le sue parole: “Siamo una squadra competitiva e senza necessità particolari. Andiamo avanti per la nostra squadra ma non è da escludersi che se ci fosse qualche opportunità non la coglieremo”.

Calciomercato Juventus, Paratici intervistato nel pre match: c’è una novità

Gianluca Scamacca potrebbe essere un occasione per i bianconeri, Paratici ha risposto: “La Juventus è una squadra competitiva, ma non è scontato che se ci fosse qualche opportunità di mercato la coglieremo”. Il direttore sportivo bianconero non ha voluto sbilanciarsi più di tanto, ma un piccolo spiraglio pro positivo l’ha comunque lasciato aperto. Poi dagli studi Sky hanno voluto parlare anche di Locatelli, un profilo italiano che già fu cercato dai bianconeri e un vero e proprio pupillo di mister Pirlo.