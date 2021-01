Juventus, infermeria piena: le condizioni di Dybala, McKennie e Chiesa

Tempo di fare i conti con l’infermeria per la Juventus di Andrea Pirlo, che si appresta a vivere questa intensa parte del mese di gennaio.

Tante partite ravvicinate e tutte molto importanti per i bianconeri. Che sono impegnati non solo in serie A, ma dovranno giocare la Supercoppa Italiana contro il Napoli e mercoledì sera invece ospiteranno il Genoa nell’ottavo di finale di Coppa Italia che si giocherà in gara secca. Non ci saranno sicuramente i positivi Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt. E oggi è stato tempo di esami per i calciatori che si sono infortunati contro il Sassuolo nell’ultimo turno di serie A.

