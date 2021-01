La Juventus ormai è pronta a scendere in campo domani sera contro l’Inter in quello che rappresenta un vero e proprio scontro diretto per il titolo.

Recuperare il terreno perso contro i rivali è il primo obiettivo dei bianconeri di Pirlo, che sanno benissimo quanto sarebbe importante uscire indenni da San Siro. Massimo rispetto però da parte del tecnico bianconero nei confronti del collega. “Conte Conte mi ha insegnato tanto, lo conosco bene, siamo andati sempre d’accordo e mi ha fatto venire la voglia di fare l’allenatore. Prova a metterci pressione togliendola ai suoi giocatori. Noi vinciamo da nove anni ma loro non sono da meno perché sono stati costruiti per vincere lo scudetto” ha detto.

LEGGI ANCHE –>Milik, la verità sul centravanti promesso alla Juve

LEGGI ANCHE —>De Ligt, sirene spagnole per il fenomeno della Juve