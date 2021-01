Calciomercato Juventus, operazione scambio in dirittura d’arrivo. I bianconeri confidano di chiudere lo scambio tra Tongya e Aké

Come anticipato da @FabrizioRomano , #Juventus e #OM confidano di chiudere in queste ore lo scambio tra Franco #Tongya e Marley #Aké . Operazione in dirittura d’arrivo ⚪️⚫️ 🤝 ⚪️🔵

Calciomercato Juventus, scambio in dirittura d’arrivo. I bianconeri sono ottimisti sul chiudere l’operazione. Franco Tongya per Marley Aké. Trattativa avviata con l’Olympique Marsiglia che dovrebbe già chiudersi di oggi. Un altro colpo in prospettiva visto che il profilo trattato è di un giovane classe 2001.

Calciomercato Juventus, chiusa l’operazione con il Marsiglia: c’è lo scambio

Giovanissimo e di prospettiva, Marley Aké centrocampista classe 2001 giocherà con l’under 23 bianconera ma sarà a disposizione di Pirlo all’occorrenza. L’ennesima operazione in prospettiva che dichiara ancora di più la volontà della società di puntare su giovani dal futuro roseo. Il giovane francese è un talento che ha già esordito in prima squadra dove ha giocato come esterno alto o seconda punta. Dunque oltre ad essere molto abile tecnicamente e duttile in più ruoli.

Come dicevamo poc’anzi, il nuovo acquisto bianconero è un esterno di ruolo, nonostante sia naturale tiratore destro, Aké preferisce giocare come ala sinistra per accentrarsi cercando la conclusione a rete o l’assist per i compagni data anche la sua invidiabile rapidità. Abile nello stretto, le sue qualità migliori sono il dribbling e la progressione in campo aperto. Oltre a un discreto fiuto per il goal che gli ha già permesso di essere schierato negli 11 titolari del club francese. La direzione bianconera è ormai sempre di più proiettata al futuro e in tal senso la scelta di Pirlo come allenatore non è stata per nulla casuale