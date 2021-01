Juventus, le condizioni di Bonucci: come sta il difensore

La Juventus non si ferma mai, oggi ha già lavorato perché mercoledì sera dovrà tornare in campo nei quarti di Coppa Italia.

Un altro impegno per i ragazzi di Pirlo e soprattutto un’altra partita da vincere. La Coppa Italia rimane un obiettivo stagionale e per questo motivo si dovrà superare la Spal. La formazione di Ferrara milita in serie B, ma non per questo dovrà essere snobbata. Ha giocatori di qualità e un allenatore navigato come Marino. Undici titolare comunque ancora tutto da decidere per la prossima partita, con Pirlo che deve capire lo stato di salute dei suoi uomini.

