Calciomercato Juventus, no ad una offerta monstre bianconera

Nell’ultimo calciomercato la Juventus non ha modificato in entrata la sua rosa. Nessun rinforzo per Andrea Pirlo.

L’unico movimento in prima squadra è stato rappresentato dalla cessione di Sami Khedira all’Hertha Berlino. Cessione che non sposta nulla nella rosa bianconera, considerato che il centrocampista tedesco non è stato mai impiegato nè convocato da Pirlo. I movimenti della dirigenza bianconera sono stati rivolti soprattutto all’Under 23, con la ricerca e l’arrivo di giovani che avranno modo di crescere. Sguardo insomma rivolto inevitabilmente al futuro.

