Juventus-Inter, due tegole per Pirlo. Conte è fortunato

Secondo il giornalista Luca Momblano Arthur e Morata hanno la febbre e potrebbero saltare Juventus-Inter di domani. A rischio anche Napoli?.

«Morata e Arthur a rischio per Juventus-Inter, entrambi alle prese con sintomi influenzali». Con questo tweet il giornalista Luca Momblano aggiorna sulle condizioni di due titolarissimi bianconeri. Specialmente il centrocampista brasiliano è tra i più in forma del momento e serve come il pane ai bianconeri. Andrea Pirlo aveva deciso di puntare su di lui anche domani sera nella semifinale di ritorno contro i nerazzurri. Ora, invece, dovrà vagliare altre soluzioni tattiche visto il forfait è probabile. A sorridere è chiaramente Antonio Conte.

Juventus-Inter senza due protagonisti

Se in casa nerazzurra le assenze di Vidal e di Sanchez (una riserva) sono ampiamente sopperibili, a Vinovo non si può dire lo stesso. Juventus-Inter rischia di essere indirizzata ancora una volta dalle assenze così come avvenne in campionato. L’allenatore della Vecchia Signora sta pensando pertanto ad una coppa formata da Bentancur e Rabiot, purtroppo la stessa del tracollo del 15 gennaio. Uscire dalla Coppa Italia sarebbe un duro colpo all’autostima dei bianconeri che proprio da quella serata trassero le giuste forze per una reazione veemente.