Calciomercato Juventus, è ora di piazzare gli esuberi. Il Leeds in estate farebbe sul serio per Douglas Costa

Calciomercato Juventus, i bianconeri dovranno piazzare alcuni esuberi a fine stagione, fra i tanti ritorni in prestito c’è anche Douglas Costa. L’esterno brasiliano con minutaggio davvero troppo poco considerevole in Bundesliga, quasi certamente, ritornerà al mittente visto che i bavaresi non lo riscatteranno, come invece, sembrava d’accordo iniziale. Proprio per questo motivo la Juventus ormai coperta nel ruolo, con l’acquisto di Chiesa, vorrebbe poter piazzare già in anticipo esuberi sul mercato. Fra i tanti ammiratori del brasiliano c’è una pretendente che sembra aver mosso più concretamente i primi passi, stiamo parlando del Leeds United.

Calciomercato Juventus, destinazione Premier: il Leeds pronto a chiudere

Il Leeds allenato dal ‘loco’ Bielsa vorrebbe poter rimpiazzare adeguatamente il partente Raphinha (destinazione Liverpool) con un profilo di altrettanta qualità, e proprio Douglas Costa potrebbe essere quel tipo di giocatore. In scadenza di contratto nel 2022 con i bianconeri, Douglas Costa alla Juventus non avrebbe garantito più il posto di titolare visto che i bianconeri sono intervenuti sul mercato per acquistare il giovane Federico Chiesa. Proprio per questo motivo la dirigenza sta studiando la mossa vincente per anticipare i tempi e trovarsi a fine stagione con già una cessione eccellente e non più, possibili, esuberi da smaltire col tempo, com’è successo con Khedira.