Verona, calciatore in fin di vita. Ecco cosa è successo

Il giovane Gresele folgorato dai fili del treno, è gravissimo. L’incidente sabato notte nella stazione di Porta Vescovo, dopo un gioco con amici.

L’accaduto lo svela la Gazzetta dello Sport. Un giovanissimo calciatore del Verona è in fin di vita a causa di un gioco con gli amici finito in tragedia. L’incidente risale a sabato sera. Andrea Gresele dopo una cena con degli amici e è salito sul tetto del treno nella stazione di Porta Vescovo. È stato folgorato da una scarica elettrica dell’impianto di alimentazione dei treni e nella caduta dall’altezza di 4 metri ha riportato una frattura a una vertebra e un ematoma intracranico. Ieri mattina è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ora è in terapia intensiva, la prognosi è riservata.

Chi è il baby calciatore del Verona

Andrea Gresele, ora in terapia intensiva, è un giocatore della Primavera del Verona. Come detto è rimasto folgorato dopo aver toccato i fili dell’alta tensione di un treno. Il terzino destro è uno dei punti di forza della Primavera del Verona. Di origine vicentina — è nato a Isola Vicentina -, dal 2017 è nel settore giovanile del Verona. Spesso si è allenato con la prima squadra. A fine novembre è stato convocato da Juric per la partita contro il Cagliari di Coppa Italia.