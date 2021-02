Juventus Inter Coppa Italia, Paratici avvisa: “Partita al dettaglio”

Juventus Inter nel pre partita il direttore sportivo Fabio Paratici ha parlato della partita di questa sera

Juventus Inter Coppa Italia: “Una partita sui dettagli”. Così a esordito il direttore sportivo bianconero a proposito del match di questa sera che vedrà impegnati i bianconeri contro la compagine nerazzurra dell’ex Antonio Conte. Bisogna azzerare tutto fare tabula rasa e pensare che il risultato sia 0 a 0, solo così la Juventus riuscirà a fare una buona partita. Questa la convinzione del direttore sportivo Fabio Paratici. Un match che farà la differenza nei dettagli. Questa sera la squadra di Antonio Conte avrà tutti gli undici titolari e giocherà per vincere, ma la Juventus non vuole farsi trovare impreparata e farà di tutto per strappare il pass per la finale.

