Hellas Verona Juventus, scontro Padovan-Pirlo: scintille nel post partita

Hanno fatto sicuramente discutere le scintille tra Andrea Pirlo e Giancarlo Padovan nel post partita di Hellas Verona-Juventus

Hellas Verona Juventus ha provocato più di uno strascico. Il pareggio rimediato dalla compagine bianconera in quel di Verona non solo ha allontanato Cristiano Ronaldo e compagni dai piani nobili della classifica, ma anche innescato un tam tam mediatico non indifferente, a seguito del diverbio avvenuto in diretta nel post gara tra l’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, e l’ex vicedirettore di Tuttosport Giancarlo Padovan.

Il tutto è nato dalla provocazione del giornalista, che ha stuzzicato il “Maestro”: “Non crede che Bernardeschi e Chiesa siano stati impiegati fuori ruolo?” ha chiesto Padovan. La risposta di Pirlo non si è fatta attendere: “Lei chi avrebbe fatto giocare!?”. Non contento, Padovan ha rincarato la dose: “Non lo so, ma credo che i due esterni non siano stato schierati nella posizione a loro più funzionali.” Pirlo ha poi concluso: “Penso che siano tra i pochi giocatori che sono stati schierati nel loro ruolo naturale in questa partita.”