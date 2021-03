Cristiano Ronaldo, il rinnovo costa un sacrificio. I due indiziati

Cristiano Ronaldo vuole il rinnovo per non giocare a scadenza. Più di 70 gol in campionato valgono l’addio di un altro big della Juventus?

La Juventus è chiamata a scegliere il proprio futuro. Deve capire se sia più importante il più forte centravanti del mondo, uno che segna praticamente un gol a partita (e non ne esistono molti), o De Ligt. La scelta non è per nulla semplice perché la Vecchia Signora è costretta a privarsi di uno dei due a luglio. Il Covid-19 e il bilancio insostenibile sta rendendo impossibile la vita ad Agnelli e a Paratici. I conti, insomma, devono tornare a posto.

Cristiano Ronaldo resta, via De Ligt o Dybala?

La Juventus non avrebbe alcun dubbio in merito al futuro del suo campione. I bianconeri – come riporta ‘Don Balon’ – sarebbero pronti ad offrirgli un rinnovo a cifre ancora più alte. Questo potrà succedere – si legge – grazie all’addio di Paulo Dybala ma non solo. L’attaccante argentino, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2022, è destinato a lasciare il bianconero. La compagine bianconera ha deciso di privarsi della Joya, ma deve ricevere offerte adeguate. Se queste arrivassero, sarebbe lui e non l’olandese a lasciare Torino. Questo perché si è entrati nell’ottica di idee che Cristiano Ronaldo per mille motivazioni non potrebbe mai essere sostituito.