Juventus, il messaggio di Morata alle rivali

E’ stato lui il grande protagonista in casa Juventus nella vittoria dei bianconeri sulla Lazio nell’anticipo di ieri sera.

Stiamo parlando ovviamente di Alvaro Morata, che seppur non nelle migliori condizioni di forma è stato lanciato in campo dal primo minuto da Andrea Pirlo. Fiducia ripagata in pieno dallo spagnolo, autore di una prestazione eccellente condita da due reti. La prima, quella del sorpasso della Juventus sulla Lazio, arrivata in contropiede con una conclusione da grande centravanti. Il secondo centro è arrivato con freddezza dal dischetto. Ora Pirlo e la Juve sanno ancor di più che per la sfida contro il Porto in Champions League possono contare su di lui.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, è scontro con la Roma per il difensore