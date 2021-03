Juventus Benevento, analisi fine primo tempo: partita ancora bloccata

Juventus Benevento, una manovra troppo lenta che non ha ancora sbloccato il risultato nonostante le fiammate degli ultimi dieci minuti.

Juventus Benevento, partita ancora bloccata sullo 0-0. I bianconeri stanno gestendo una partita con una manovra un po’ lenta rispetto agli standard soliti, c’è da dire che il Benevento di Pippo Inzaghi si sta difendendo bene ma i bianconeri nonostante qualche fiammata finale, non sono ancora riusciti ad andare in vantaggio. Kulusevski tanti errori di gestione ma come si smarca lo svedese nessun altro, infatti molte palle gol sono proprio arrivate dal piede del giovanissimo esterno bianconero. Un episodio curioso è stato quello del presunto rigore, inizialmente chiamato dall’arbitro, per un fallo di mano, poi annullato dopo il contratto del Var. I bianconeri hanno tutte le possibilità di sbloccare il risultato ma ci vorrà più cinismo e coinvolgimento nella ripresa. Pirlo ha tutta l’intenzione di portare a casa i tre punti ma non bisogna assolutamente sottovalutare l’avversario che sta dimostrando di essere degno della compagine bianconera.

