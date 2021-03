Calciomercato Juventus, Nedved chiarisce il futuro: “Resta al 100%”

Calciomercato Juventus, Pavel Nedved mette il punto sul futuro. Pirlo resterà al 100% cosi come Ronaldo che ha scadenza nel 2022.

Calciomercato Juventus, ci pensa il vice presidente Pavel Nedved a fare chiarezza sul futuro e sugli interrogativi che in queste settimane sono state al centro delle notizie. In esclusiva per ‘Dazn’, Nedved ha parlato sul futuro dell’allenatore bianconero Andrea Pirlo. Stando alle parole del vice presidente, Pirlo rimarrà alla Juventus al 100%. Esclusa dunque la possibilità dell’Allegri bis, e proprio sull’ex tecnico bianconero, Nedved aggiunge: “Con Massimiliano Allegri separazione naturale e per questo non c’è alcun pentimento”.

Ma l’altro, grande, interrogativo è sul futuro di CR7. Anche qua Nedved è stato chiarissimo, non facendo troppi giri di parole, sul fuoriclasse portoghese ha ribadito: “Cristiano Ronaldo non si tocca, ha un contratto fino al 30 giugno 2022 e rimarrà alla Juventus”. Tassativa negazione anche su un possibile addio di CR7 prima del tempo, Cristiano rimarrà alla Juventus anche la prossima stagione alla scadenza del suo contratto naturale.