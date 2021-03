Calciomercato Juventus, se in un certo senso le parole di Nedved hanno rassicurato sul futuro di Pirlo e CR7, non è lo stesso per Dybala.

Calciomercato Juventus, le parole, più che esaustive, rilasciate dal vice presidente Pavel Nedved ai microfoni di Dazn Italia hanno in un certo modo tranquillizzato l’ambiente e in un altro messo forte dubbio sul futuro di un attaccante. Stiamo parlando di Paulo Dybala chiaramente. Per quanto Nedved sia stato preciso e tassativo nel confermare la presenza ancora per la prossima stagione sia di Pirlo che di Ronaldo, lo è stato di meno con la Joya.

Calciomercato Juventus, Nedved punge l’attaccante: futuro a rischio

Fermo da praticamente tutta la stagione, l’attaccante argentino non è stato di certo molto fortunato sempre per via di più infortuni che non l’hanno più reso protagonista dalla sfida di Champions della scorsa stagione contro il Lione. Dybala già in passato fu vicino alla cessione ma a rifiutare la proposta fu proprio lui, non convinto di lasciare la Juventus tramite uno scambio di cartellino che avrebbe portato l’allora attaccante del Manchester Lukaku in maglia bianconera. Da lì, oltre gli infortuni che l’hanno tenuto fuori più di quanto si è visto in campo, anche le richieste di un rinnovo di contratto a doppia cifra, ovviamente, mai concordato. E ora, di nuovo, un futuro incerto e le parole di Nedved proiettano sempre di più verso la cessione.