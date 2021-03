Calciomercato Juventus, sono tutti convinti che CR7 rispetterà il suo contratto ma ha una richiesta speciale per la dirigenza.

Calciomercato Juventus, ormai sono tutti convinti: Cristiano Ronaldo intende rispettare il suo contratto che lo legherà un altro in bianconero. Infatti nonostante le tante rumors di mercato che lo vedevano lontano da Torino, a smentire categoricamente un suo addio, ci ha pensato il vice direttore bianconero Pavel Nedved che assicura che Ronaldo rimarrà così come Pirlo. Ma la verità è che, nonostante stia molto bene a Torino, Ronaldo sembra deluso per l’attuale stagione. Proprio per questo motivo in estate avrebbe una richiesta speciale per la dirigenza: vuole una squadra più completa e insomma una richiesta che fa l’occhiolino ad un suo vecchio gemello del gol, stiamo parlando di Karim Benzema. Al portoghese mancherebbe un giocatore di questo calibro da affiancare in attacco, ecco perché la dirigenza potrebbe operare su questo ruolo.

Calciomercato Juventus, CR7 rimane ma con una richiesta: c’è una novità

Ma non solo un attaccante. Per favorire le manovre offensive di Cristiano Ronaldo, con lanci in direzione della porta, c’è bisogno anche di un regista a centrocampo. Tanti nomi in questi mesi si sono accostati alla Juventus, ma il più concreto continua a rimanere quello del giovane italiano Manuel Locatelli. Il talento del Sassuolo può arrivare in estate e sarebbe l’interprete ideale da affiancare al fuoriclasse portoghese. La Juventus a fine stagione farà un summit dove stabilire per bene e in dettaglio tutti i possibili acquisti per creare una squadra competitiva sia in territorio nazionale che estero.