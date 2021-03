Depay alla Juventus, calciomercato: il Barca aiuta Paratici | Le ultime

Calciomercato Juventus, il Barca sta per chiudere per un attaccante. Buone notizie per Fabio Paratici, che monitora Depay con molto interesse

Calciomercato Juventus Depay / Uno degli svincolati più appetibili in circolazione è sicuramente Memphis Depay. L’attaccante francese non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Lione, sebbene le resistenze di Aulas, che in più di una circostanza si è dimostrato fiducioso sul buon esito dell’operazione. L’attuale numero 10 dell’Olympique vuole provare un’esperienza all’estero, e il suo profilo è valutato con molto interesse sia dalla Juventus che dal Barcellona.

In questo senso, i bianconeri potrebbero approfittare di un fattore che Massimo Pavan ha fatto notare a tuttojuve.com. Si vocifera che i blaugrana siano interessati all’attaccante della Real Sociedad Alexsander Isak: 21 enne tecnico, rapido ed incisivo, può fungere sia da seconda punta ma all’occorrenza può essere impiegato anche come falso nueve. Caratteristiche che hanno impressionato Ronald Koeman, che lo ha visto all’opera in occasione del match che ha visto il Barca battere la Real Sociedad con un perentorio 1-6.