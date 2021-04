Calciomercato Juventus, dalla Francia la pista più calda per l’attacco

Calciomercato Juventus, dalla Francia la pista più calda per l’attaccante. A giugno lascia sicuramente. Paratici pronto all’assalto decisivo

Arriva dalla Francia la pista più calda per l’attacco della Juventus. Un nome già accostato ai bianconeri più volte che, nella passata stagione, sembrava davvero ad un passo dal trasferimento. Ma adesso, complice anche la buona seconda parte di stagione che sta vivendo, ritorna in voga in maniera prepotente.

Poi, sono arrivate anche le parole di Sampaoli in conferenza stampa: “In questo momento non so come andrà il futuro. Ma sarà difficile trattenere Milik alla fine della stagione. È un profilo internazionale”. In mattinata ci aveva pensato l’Equipe a lanciare ombre sul futuro francese dell’attaccante della nazionale polacca. Spiegando che sarebbe il partner ideale per Ronaldo.

