Calciomercato Juventus, il Chelsea molla Haaland. Gli inglesi cambiano piani e puntano tutto sull’ex bomber, ora all’Inter, Lukaku.

Calciomercato Juventus, l’assalto del Chelsea su un noto obiettivo bianconero sembra essersi, definitivamente, arenato. Gli inglesi si tirano fuori per la corsa ad Haaland, il bomber norvegese era l’obiettivo primario della squadra londinese ma sembra che i piani siano stati, clamorosamente, cambiati. L’obiettivo di Abramovich è – attualmente – il bomber nerazzurro, che militò al Chelsea in passato, Lukaku. Con il Chelsea fuori dai giochi ora la corsa per Haaland si intensifica per due squadre. Il Real Madrid, c’è da dirlo, è la squadra in pole in questo momento ma clamorosamente la Juventus sarebbe ancora in corsa, il vero vincolo, le richieste eccessive del Borussia Dortmund sul costo del cartellino.

Calciomercato Juventus, il Chelsea lo molla: ora è sfida a due

Anche il City sembra essersi, clamorosamente, ritirata dalla corsa per il bomber norvegese. La squadra di Guardiola, ora, punta tutto su Harry Kane del Tottenham. Con due big che si ritirano la sfida, come dicevamo poc’anzi, la Juventus è clamorosamente in corsa. L’unico reale ostacolo è la richiesta del costo del cartellino, che si ammonta intorno ai 150 milioni di euro. Cifra spaziale che in questo momento i bianconeri potrebbero sostenere soltanto privandosi praticamente di tutto l’attacco. Cosa diverse per il Real Madrid pronto a rifondare e volenteroso di offrire a Zidane la squadra più competitiva possibile per i prossimi anni. Haaland in questo senso è già il futuro campione, consolidato e certificato, nonostante l’ancora giovanissima età.