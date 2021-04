Calciomercato Juventus, torna caldo l’asse Paratici-Leonardo

Nella prossima estate sembrano davvero esserci pochi dubbi sul fatto che il calciomercato della Juventus vedrà diversi movimenti sia in entrata che in uscita.

C’è soprattutto un nome che preoccupa i tifosi bianconeri, che vorrebbero capire il suo futuro, ed è quello di Paulo Dybala. Il calciatore argentino in questa stagione è stato per molto tempo ai box. Tornato contro il Napoli, ci ha messo pochi minuti per mettere la palla nel sacco, confermando che il talento è rimasto intatto. La trattativa per il suo rinnovo però non decolla, l’accordo è in scadenza nel 2022 e non è da escludere che possa partire già nel corso dei prossimi mesi per non correre poi il rischio di perderlo a parametro zero.

