Juventus, tanti auguri al numero uno: compie 31 anni

Juventus, oggi il portiere polacco Wojciech Szczesny compie 31 anni, la società gli ha dedicato un post sui propri portali social.

Juventus, oggi Wojciech Szczęsny compie 31 anni. La società, come di consueto, ha voluto tributare il proprio giocatore (numero 1) con un bel video celebrativo e la didascalia “All the best”. Szczęsny è ormai il titolare bianconeri da un paio di anni, dopo l’addio con il ritorno successivo di Buffon, il polacco è diventato lui il numero 1. Tante parate decisive, tanti trofei vinti ma ancora qualche dubbio sul futuro. Rimane infatti un forte alone per quanto concerne le prossime stagioni, con quel Donnarumma che fa sempre più gola alla dirigenza bianconera.