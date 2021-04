Calciomercato Juventus, dopo l’esonero dello Special One José Mourinho, il Tottenham cerca il successore: lotta a due per la panchina.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra si cerca l’erede di Mourinho. il Tottenham ha infatti da poco esonerato lo Special One e sta cercando il suo successore. Tanti nomi in ballo ma per adesso sembrano essere concreti due volti noti all’ambiente bianconero, fra gli altri, uno di questi è anche l’obiettivo per il futuro, stiamo parlando di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. I due allenatori toscani sono legati entrambi da un passato in bianconero e proprio Allegri è in lizza per tornare nuovamente alla Juventus se la situazione di Pirlo dovesse compromettersi, come sembra. Ma stando anche alle indiscrezioni riportate su ‘Calciomercato.it’, ora, sia Allegri che Sarri sono nei pensieri della dirigenza inglese.

Calciomercato Juventus, due “bianconeri” in corsa per la panchina

Allegri è chiaramente uno dei profili più interessanti a livello internazionale e garantirebbe un investimento importante per qualsiasi club, così come Sarri che vanta nel palmares degli ultimi due anni una vittoria del campionato italiano e l’Europa League vinta con il Napoli. Tutti e due di origine toscana ma anche con un passato alla Juventus. Dopo l’esonero di José Mourinho, il Tottenham sta cercando un degno erede, un allenatore d’esperienza capace di fare il salto di qualità: entrambi, in un certo senso, rispondono affermativo a questi requisiti e Sarri vanta anche un passato, proprio a Londra, sulla panchina dei blues del Chelsea.