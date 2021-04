Juventus Parma, epic fail di Ronaldo: non salta in barriera | Web scatenato

Juventus Parma, Ronaldo non salta in barriera: la reazione del web è virale. Cr7 nuovamente nel mirino della critica

Damn. Look at #CR7 in this pic. The hell is this!? pic.twitter.com/FvxRvJiKJM

Difficile dire se #Ronaldo le punizioni sia peggio come le calcia o come le riceve in barriera#JuveParma #Juventus #CR7 — augusto rasori (@guttolo) April 21, 2021

#CR7 ha un bel rapporto con le barriere.

Sia quando tira lui,sia quando le tirano gli altri. #JuveParma — Dude89 (@Nico94825244) April 21, 2021

Juventus Parma Ronaldo / Cr7, ci risiamo. Anche contro il Parma, come contro il Porto, il portoghese si è reso protagonista di una disattenzione clamorosa in barriera. In occasione della punizione di Brugman, infatti, il lusitano non è saltato in barriera, proteggendosi in volta e alzando solamente la gamba. Un gesto assolutamente inqualificabile, anche perché Juan Cuadrado era posizionato da “coccodrillo” dietro la barriera.

Serata fino ad ora da dimenticare per il cinque volte pallone d’oro, che si è divorato un goal fatto all’ottavo minuto, quando imbeccato da Dybala ha calciato centrale da posizione molto invitante. La Juventus e il Parma, ricordiamolo, sono al momento ferme sul risultato di 1-1: squadre negli spogliatoi.