Calciomercato Juventus, le prestazioni di Cristiano Ronaldo non stanno più convincendo e questa strana voce che gira non piace ai tifosi.

Calciomercato Juventus, il futuro di CR7 in bianconero non è più sicuro come sembra, nonostante l’ancora anno di contratto del portoghese, il suo futuro a Torino è tutt’altro che certo, una, ormai, possibile non qualificazione in Champions League per la prossima stagione automatizzerebbe questa eventualità. Proprio questo avvenire incerto lascia sospettosi alcuni tifosi che, a questo punto, si stanno iniziando a domandare se le brutte prestazioni di CR7 degli ultimi tempi siano solo un risparmio di energie in previsione dell’Europeo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Pirlo “tradito” dagli ex compagni: “Non ce la facciamo”

Calciomercato Juventus, Ronaldo: i tifosi non ci stanno

CR7 è irriconoscibile sotto porta, non va più a concretizzare, sbaglia i controlli e si arrabbia troppo spesso, anche con i compagni. Atteggiamento difeso da Pirlo nel post partita contro l Fiorentina, così come per Dybala. Ma è legittimo che un allenatore intervenga nel momento in cui i suoi giocatori sono al centro delle critiche. Nonostante abbia dimostrato di essere più che decisivo in diverse situazioni, Ronaldo non sembra più convincere una grande fetta di tifosi.