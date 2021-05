Udinese-Juventus, l’annuncio di Pirlo: come cambia la formazione

Udinese-Juventus è ormai alle porte. Il match che vedrà i bianconeri di Pirlo impegnati contro i friulani di Gotti si gioca domani alle 18.

Una partita che la Juventus deve vincere a tutti i costi. Fondamentale incamerare punti in vista della volata per un piazzamento Champions. Ci sono però dei problemi legati all’infermeria per i bianconeri, li ha annunciati lo stesso Pirlo nella conferenza stampa della vigilia. “Morata non sta benissimo, ha avuto un problemino al polpaccio, oggi valuteremo le sue condizioni e se portarlo a Udine o no” ha detto l’allenatore bianconero. Che ha aggiunto anche come “Danilo sta bene, Chiesa si è allenato a parte. Arthur si è allenato solo ieri con la squadra per un altro problema, Ramsey ha svolto lavoro a parte in settimana. Kulusevski potrebbe partire dall’inizio”. Indicazioni utili per capire quale sarà la formazione.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, valzer delle panchine: può succedere di tutto