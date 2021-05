Caso Suarez, Paratici prende posizione: l’annuncio a Sky

Dichiarazioni Paratici prima di Udinese Juventus sul caso Suarez: ecco le parole del dirigente bianconero a pochi minuti dal fischio d’inizio

Paratici Juventus Dichiarazioni Suarez / A pochi minuti dal fischio d’inizio di Udinese-Juventus, Fabio Paratici ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Sky nella quale non solo ha fatto i complimenti all’Inter la vittoria dello scudetto, che ha spezzato nove anni di egemonia bianconera, ma ha fatto chiarezza in merito alle voci circolate nelle scorse ore relative ad un presunto coinvolgimento del dirigente nel caso Suarez, che tanta attenzione mediatica sta suscitando. Ecco le parole di Paratici in merito a quest’ultimo tema:

“Le parole di Agnelli? Non c’è da sorprendersi affatto, anche perché sono io l’addetto alle trattative. Quindi è naturale che mi siano state delegate molte responsabilità in sede di trattative. Sono sicuro che con il tempo si farà chiarezza: siamo concentrati su questa gara che per noi è molto importante. Faccio i complimenti all’Inter per lo scudetto, alla grande dirigenza e al grande allenatore che hanno.”