Calciomercato Juventus, 20 milioni di euro per portarlo in Premier

E’ sempre il calciomercato della Juventus a tenere banco. Ormai la prossima stagione si avvicina e i tifosi sognano grandi colpi.

Quel che sembra ormai certo è che la società bianconera non si farà trovare impreparata. Alla fine di questa stagione verranno fatto le valutazioni definitive sui giocatori attualmente in rosa. E ci saranno probabilmente delle cessioni, alcune delle quali anche importanti. Ma anche dei nuovi volti. L’organico verrà rinnovato e ringiovanito per puntare nuovamente al titolo in Italia e per far bene in Europa.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, inserimento inglese: si allontana l’attaccante