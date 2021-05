Calciomercato Juventus, Allegri a un passo dal ritorno: c’è la conferma

Allegri alla Juventus, calciomercato: c’è la conferma sul ritorno di Max sulla panchina bianconera. Svelato l’indizio

Allegri Juventus calciomercato / La panchina di Andrea Pirlo traballa come non mai. Sebbene il successo di Udine abbia regalato tre punti preziosissimi in ottica Champions League, non è assolutamente scontata la permanenza del “Maestro” anche la prossima stagione. Resta da capire se l’accesso alla qualificazione “europea” e la vittoria della Coppa Italia possano rappresentare un discrimine.

Sta di fatto che i contatti tra Agnelli ed Allegri proseguono, e non sono stati nemmeno smentiti dai diretti interessati. Segno evidente che qualcosa bolle in pentola: con Mourinho che è approdato alla Roma, in Italia l’unica panchina “appetibile” per Max è proprio quella della Juventus.

