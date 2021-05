Calciomercato Juventus, ormai ci siamo: il futuro della panchina bianconera è scritto. Manca poco per ufficializzare la cosa.

Calciomercato Juventus, ormai ci siamo. Zidane è pronto a dare l’addio al Real Madrid e a scegliere la sua prossima destinazione. Zinedine Zidane è pronto a lasciare – nuovamente – i blancos. Ma la domanda diventa scontata, quale sarà la sua prossima destinazione? Stando a quanto viene riportato da Tuttosport, la possibilità che Zizou possa diventare il nuovo tecnico dei bianconeri sono più che concrete, un legame fortissimo per il suo passato da giocatore e l’ottimo rapporto con il presidente Andrea Agnelli le chiavi vincenti.

Calciomercato Juventus, panchina al bivio: c’è una novità

L’eventualità Juventus, comunque, non è l’unica – possibile – scelta. infatti l’opzione di un approdo in territorio nazionale, esattamente sulla panchina dei galli, potrebbe diventare più che concreta, qualora Didier Deschampes decidesse di salutare. L’unica cosa certa per il momento è l’addio di Zidane dal Rea Madrid. Ma l’opzione Massimiliano Allegri alla Juventus è sempre concreta. Ma nel paradosso, Allegri, potrebbe essere involontariamente coinvolto nell’addio di Zizou perché il presidente dei Galacticos avrebbe identificato in Max Allegri il profilo perfetto per diventare il nuovo tecnico.