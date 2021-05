Calciomercato Juventus, occasione a costo zero in serie A

Nel prossimo calciomercato la Juventus sarà chiamata inevitabilmente a cambiare diverse pedine nel suo organico. Si punterà di nuovo allo scudetto.

C’è assolutamente la necessità di cambiare qualcosa in casa bianconera, ringiovanendo una squadra chiamata ad aprire un nuovo ciclo. Questa stagione finora è stata avara di soddisfazioni per i ragazzi di Andrea Pirlo, che non solo non hanno vinto lo scudetto ma ora rischiano anche di finire fuori dalla zona Champions League. Si deciderà tutto negli ultimi 90 minuti di campionato, con la speranza nel frattempo di portare a casa la Coppa Italia. La finale è in programma mercoledì 19 contro l’Atalanta al Mapei Stadium. In estate potrebbero arrivare delle nuove pedine e sono attesi rinforzi in tutti i reparti.

