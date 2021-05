Calciomercato Juventus, la panchina potrebbe avere un nome a sorpresa per la prossima stagione, si parla di un ex Inter.

Calciomercato Juventus, giorni decisivi per il futuro. Adesso si farà il piano sugli acquisti ma anche sull’allenatore, stando infatti alle ultime indiscrezioni, non è detto che Pirlo continuerà ancora in bianconero. Nonostante la conquista della Champions League, il maestro non è sicuro di ricominciare la prossima stagione. Tra i tanti nomi sondati dalla dirigenza dei bianconeri c’è sempre in pole quello dell’ex fenomeno Zinedine Zidane che lascerà il Real Madrid a fine stagione. Ma secondo ‘Le Parisien’ Zidane potrebbe prendersi anche un anno sabbatico. Proprio per questo motivo, la Juventus sta cercando nuovi profili idonei e d’esperienza, fra questi è spuntato un, clamoroso, ex Inter.

Calciomercato Juventus, nome a sorpresa per la panchina: c’è una novità

Una decisione definitiva che verrà scelta nei prossimi giorni. Spalletti è un nome che piace al presidente Agnelli anche perché l’esperienza maturata in Serie A potrebbe convincere la dirigenza. Un profilo già pronto e con la voglia di riscattarsi laddove con l’Inter non è riuscito nell’impresa, nonostante i buoni risultati. Un ex certificato.