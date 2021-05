Calciomercato Juventus, l’indizio di Buffon sul futuro

Questi saranno giorni davvero decisivi per il calciomercato della Juventus, di fatto resettato dall’arrivo di Massimiliano Allegri. Come cambieranno i piani dei bianconeri?

Saranno sicuramente le volontà tattiche dell’allenatore livornese a dare l’input per la strategia di mercato che la dirigenza dovrà attuare. Di sicuro arriveranno dei volti nuovi, vero, ma ci saranno all’orizzonte alcune partenze. Una bandiera ha ammainato, Gigi Buffon ha infatti ormai da giorni annunciato la sua volontà di concludere l’esperienza con la Juventus e ora dovrà decidere il suo futuro. Le offerte non gli mancano. Continuerà o appenderà i guantoni al chiodo?

Calciomercato Juventus, Buffon tentato dall’esperienza all’estero

A 43 anni Buffon si sente ancora un calciatore valido e come detto la stima dei club che lo hanno contattato ne è conferma. “Ho ancora voglia di sentirmi vivo, ho stimoli e fisicamente sto bene, è giusto che provi un’altra esperienza all’estero o un altro anno da protagonista da qualche parte” sono le parole del portiere a Sportmediaset. Buffon ha rivelato che una esperienza all’estero, come quella fatta al Psg, sarebbe molto stimolante anche dal punto di vista umano. Conoscere una nuova lingua e incontrare nuove culture possono essere uno stimolo importante per lui. E già si vocifera di un interessamento del Benfica per il campione del mondo del 2006.