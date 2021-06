Sono davvero giorni molto importanti per capire quali potrebbero essere le mosse di calciomercato in casa Juventus.

Di sicuro c’è che la dirigenza ha preso una decisione importante alla fine della prossima stagione, facendo tornare in panchina Max Allegri. A lui il compito di aprire un nuovo ciclo vincente con i bianconeri. Ha preso il posto di Andrea Pirlo al quale non è bastato ottenere due trofei e un piazzamento in zona Champions League per meritarsi la riconferma. Il campione del mondo ha pagato un po’ di inesperienza ma il suo valore non si discute.

