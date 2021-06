Calciomercato Juventus, può sfumare l’obiettivo in attacco

Nel prossimo calciomercato la Juventus cercherà sicuramente un innesto per quanto riguarda il reparto offensivo. Serve assolutamente un nuovo bomber.

Non ci sono dubbi sul fatto che anche numericamente la Juventus ha bisogno di un nuovo innesto. Al momento in rosa ci sono Morata, Dybala e Ronaldo, ma il portoghese potrebbe anche decidere di cambiare aria. Una decisione arriverà alla fine degli Europei che sono in corso. Ma in ogni caso i bianconeri necessitano di un volto nuovo, che possa dare garanzie sottoporta visti i tanti impegni che attendono la formazione di Massimiliano Allegri.

