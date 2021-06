Calciomercato Juventus, dall’Argentina: centrocampista nel mirino

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per un centrocampista: dall’Argentina arriva la voce di un interesse bianconero

Non ci sono solamente Pjanic e soprattutto Locatelli nel mirino dei bianconeri. Che lì, a centrocampo, devono fare degli investimenti importanti per aumentare il livello tecnico della squadra. Adesso, secondo quanto riferisce Espn Argentina, ci sarebbe un altro elemento entrato nei radar della formazione che dall’anno prossimo sarà nuovamente guidata da Massimiliano Allegri.

Un ritorno di fiamma praticamente. Visto che il calciatore molto spesso, nel corso di questi anni, è stato accostato alla maglia bianconera. Parliamo di Leandro Paredes, adesso al Psg, che dopo un passato in Italia ha deciso di lasciare il Bel Paese per trasferirsi prima in Russia e poi sotto l’ombra della Tour Eiffel. Impegnato con l’Argentina nella Copa America, sarebbe nuovamente un obiettivo della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, Paredes nel mirino

In Argentina si parla di un vero e proprio interesse per il quale sarebbero già partiti alcuni sondaggi da parte del club bianconero. Nell’ultima stagione prima il Covid e poi qualche infortunio di troppo, hanno bloccato per un po’ il centrocampista argentino. Che però si è totalmente ristabilito nell’ultima parte di stagione giocando con regolarità sotto la guida di Mauricio Pochettino.

In grado di giocare sia davanti la difesa (è il suo ruolo naturale) ma anche come interno in un probabile centrocampo a tre, Paredes ha qualità ed esperienze importanti. E potrebbe sicuramente essere un elemento importante nello scacchiere che ha in mente Massimiliano Allegri. Ventisei anni, il suo contratto scade nel 2023. Non sarebbe in ogni caso una trattativa semplice.