JVL | Calciomercato Juventus, Ramsey pedina di scambio: contatti avviati

Calciomercato Juventus, Ramsey pedina di scambio: i contatti per definire l’affare sono stati avviati. Si entra nella fase clou

Ramsey Calciomercato | Che Ramsey sia considerato un esubero dalla Juventus non lo scopriamo certo ora; neanche un Europeo che non lo ha visto sfigurare, almeno per il momento, potrà cambiare il destino della mezzala gallese, ormai ai margini del progetto bianconero. Arrivato nell’estete 2019 dopo essersi svincolato dall’Arsenal, il centrocampista classe ’90 ha deluso le aspettative, non riuscendo mai a ritagliarsi un ruolo di primo piano né con Sarri, né con Pirlo. Colpa degli infortuni, e non solo: motivazioni che stanno spingendo Cherubini a trovare potenziali acquirenti, anche per scrollarsi di dosso un ingaggio da 7 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, scambio Ramsey-Bellerin: le ultime in esclusiva

Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, i contatti per un possibile scambio tra Ramsey e Bellerin procedono spediti. Arsenal e Juventus sarebbero entrate nell’ordine di idee di intavolare questa trattativa, anche perché i contratti dei due calciatori scadono nel 2023. C’è una leggera divergenza sul conguaglio che dovrebbe finire nelle casse dei Gunners: l’Arsenal vorrebbe almeno 10 milioni di euro, cifra che la Juve non è intenzionata a sborsare. Il filo diretto Londra-Torino procede spedito: possibili novità nei prossimi giorni.