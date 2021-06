Calciomercato Juventus, colpo in arrivo | Stabilito un altro summit

Calciomercato Juventus, colpo in arrivo: la trattativa entra nella sua fase clou. Un ulteriore incontro è stato fissato per il sì

Tra domani e giovedì la seconda finestra per la trattativa #Locatelli . Non per forza risolutiva: i buoni propositi mostrati da #Juve e #Sassuolo concedono il tempo necessario per le riflessioni sull’intesa migliore per tutti. La #Juventus proporrà alcune contropartite tecniche.

L’obiettivo numero uno per il centrocampo della Juventus, neanche a dirlo, è Manuel Locatelli. Anche contro l’Austria, il suo ingresso in campo, unitamente a quello di Chiesa e Pessina, ha contribuito a rivitalizzare una manovra che sembrava ingolfata ed involuta: il regista del Sassuolo sembra aver raggiunto una maturità e un grado di consapevolezza tali da garantirgli l’approdo in una big. Certamente le sue prestazioni non sono passate inosservate, come naturale che fosse: ed è questo il motivo per il quale il Sassuolo non si smuove dalla richiesta iniziale di 40 milioni.

Leggi anche –> Milinkovic Savic alla Juventus, calciomercato | Le cifre in ballo

Locatelli alla Juventus, calciomercato | Previsto un altro summit nelle prossime ore

Come riportato da Giovanni Albanese sul proprio profilo Twitter, dopo l’incontro dei giorni scorsi, nelle prossime ore è atteso un altro incontro tra il Sassuolo e la Juventus per cercare di definire nei dettagli l’operazione: trattativa nella quale i bianconeri vorrebbero inserire Dragusin, anche se Allegri sarebbe ben contento di allenarlo, alla luce dei numerosi infortuni cui sta andando incontro Giorgio Chiellini. Con il centrocampista l’intesa sarebbe stata trovata sulla base di un quinquennale a circa 3 milioni di euro più bonus a stagione: si cercherà di fare un passo in avanti per trovare la fumata bianca definitiva con gli emiliani, anche se il buon esito dell’operazione non è a repentaglio. Si procede a piccoli passi, ma sicuri verso la meta: a meno di clamorosi colpi di scena, Locatelli sarà un nuovo calciatore della Juventus.