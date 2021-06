Calciomercato Juventus, la nuova suggestione a centrocampo potrebbe risultare la perfetta combinazione vincente per il presente.

Calciomercato Juventus, messosi in luce in questo europeo, Renato Sanches ha dimostrato di essere il perfetto interprete a centrocampo. Un tutto fare e sempre presente all’azione. Ancora particolarmente giovane, essendo un classe 1997, Sanches fu protagonista proprio nello scorso europeo. Adesso l’ex Bayern dopo una parentesi di buio e silenzio in squadre da metà classifica, vorrebbe ripartire in grande. Riuscitosi a conquistare il ruolo da protagonista nella scalata scudetto del Lille, Renato Sanches potrebbe, diventare, il nuovo Edgar Davids: paragone tutt’altro che esagerato viste le qualità del giocatore. Già in questo europeo ha messo in luce tutte le sue qualità, su di lui, infatti, ci sarebbe il forte interesse della Juventus.

Calciomercato Juventus, svolta in mediana: tutto sul “nuovo Edgar Davids”

L’ex stella del Bayern Monaco è pronta, quindi, a brillare ancora e vorrebbe rifarlo alla Juventus: in una squadra ai vertici. Proprio i bianconeri sono alla caccia di nuovi interpreti per il ruolo e Sanches rappresenta il miglior incastro possibile per questa – nuova – stagione. Profilo che avrebbe il benestare anche del nuovo allenatore che ne apprezza le qualità.