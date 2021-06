Calciomercato Juventus, bivio Ronaldo: c’è un futuro da decidere

E’ inutile negarlo: le prossime mosse di calciomercato della Juventus dipenderanno dalla decisione che prenderà Cristiano Ronaldo.

Il campione bianconero è reduce dagli Europei nei quali è stato eliminato agli ottavi di finale. Ora può concentrarsi sulla difficile decisione da prendere. Onorare il contratto con la Juventus fino alla scadenza oppure cambiare aria? La risposta al momento è impossibile da dare. Certo è che l’ingaggio di Ronaldo frena comunque eventuali altri club che volessero ingaggiarlo. Tranne chi ha a disposizione delle risorse ingnti. In ogni caso i bianconeri sono pronti a tenersi stretto il loro asso.

LEGGI ANCHE –> Juventus, proposta di scambio per arrivare all’attaccante

LEGGI ANCHE—> Ecco perchè Locatelli è così importante per la Juventus

Calciomercato Juventus, il Psg può giocarsi la carta Icardi

Come riporta in Spagna FourFourTwo, il campione di Setubal ha due principali squadre che lo corteggiano, ovvero Manchester United e Paris Saint Germain. La palla è nelle mani di Ronaldo: se vorrà potrà andare via, con una valutazione di 28 milioni che pare abbordabile per queste due corazzate europee. Con il Psg pronto eventualmente a mettere sul piatto la carta Icardi, soluzione che potrebbe ingolosire la Juventus. Prossimi giorni decisivi: ora che il Portogallo è fuori dagli Europei Ronaldo dovrà rendere nodo il suo futuro.